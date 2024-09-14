موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية الإفريقية والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية، في رحلته للحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي، على حساب نهضة بركان المغربي.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

يحل الزمالك ضيفا على الشرطة الكيني، في الثالثة عصر اليوم السبت، على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي، في إطار منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك الشرطة الكيني

أعلنت مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية، إذاعة مباراة الزمالك والشرطة الكيني، في الكونفدرالية الإفريقية، وبالتحديد على قناة أبو ظبي 1.