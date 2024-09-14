عمرو الأدهم يكشف تفاصيل أزمة بوبينزا مع الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف عمرو الأدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تفاصيل أزمة المهاجم الجابوني آرون بوبينزا مع القلعة البيضاء.

وشهدت الأيام الماضية جدلا واسعا على وجهة بوبينزا بعد تهربه من نادي الزمالك، إلى أن حسم وجهته بالتوقيع مع نادي رابيد بوخارست الروماني.

توضيح عمرو الأدهم بشأن أزمة بوبينزا..

" كلام مرسل يتم تداوله ما بين من يؤكد صحة موقف النادي و ما يؤكد ضعف موقف النادي في التفاوض اصحاب الاراء لم تطلع علي تفاصيل الموضوع و قد يجهلوا كثيرا من الحقائق اتخذ نادي الزمالك كل الخطوات السليمه في التفاوض مع اللاعب الجابوني ارون بوبيندزا مسارات التفاوض كانت كما يلي: ١-تم معرفة شروط اللاعب ٢- تم التفاوض علي الشروط الماليه و شروط اعادة البيع و المكافات و الحوافز ٣-بعد الوصول الي الصيغة النهائية تم صياغة شروط الاتفاق التي تم الموافقه عليها من النادي و اللاعب من حيث مدة التعاقد و القيم المالية و الحوافر و المكافات و نسبة اعادة البيع بما يجعل الاتفاق يحوي كل شروط التعاقد و تم ارسالها بتوقيع وختم النادي الي اللاعب ٤-تم توقيع اللاعب علي شروط الاتفاق بما يفيد قبوله ٥-اشار الاتفاق الي بدء النادي اجراءات استقدام اللاعب الي القاهره بعد موافقته و تم حجز و ارسال تذاكر الطيران الي اللاعب ٦-اشار الاتفاق الي توقيع عقود العمل النهائية بعد اجتياز اللاعب الاختبارات الطبيه المطلوبه المسار هو المسار الطبيعي لأي تفاوض مع اي لاعب حضور اي لاعب هو اعلان عن قبوله شروط الاتفاق و الذي يليه اجراء الكشف الطبي و توقيع العقود لا يمكن استدعاء لاعب لاجراء الاختبارات الطبيه دون وجود اتفاق بشروط محدده مقبولة من اللاعب و النادي و لا يمكن ان يقوم النادي بتوقيع عقد عمل مع اي لاعب قبل التأكد من حالته الطبية مجلس الادارة يتشاور مع الفريق القانوني للنادي لتحديد الخطوات المقبله بما يحفظ حقوق النادي الهدوء و الحكمه و توجيهات القانونيين في ادارة الامور هي من ستمكن النادي من المحافظه علي حقوقه لن يتم تداول اي امور تخص هذا الموضوع اعلاميا حتي لا يتضرر النادي من اي تصريحات قد تؤثر علي حقوق النادي اثناء التعامل مع هذا الموضوع".