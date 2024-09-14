شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك أمام الشرطة الكينى اليوم السبت 14 - 9 - 2024 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم السبت لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع الشرطة الكينى ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_أبو ظبى الرياضية تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكينى

أعلنت قناة أبوظبى الرياضية عن نقل مباراة الشرطة الكينى ضد الزمالك فى الثالثة عصر اليوم السبت عبر قنواتها لكن لم يتم الكشف عما إذا كانت المباراة سيتم نقلها على قنوات أبوظبى المفتوحة أو المشفرة.

2_الزمالك حامل لقب الكونفدرالية

وتوج الزمالك بطلا للكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بهدف دون رد سجله أحمد حمدى.

3_ مشوار الزمالك والشرطة الكينى

وصل الشرطة الكيني، إلى دور الـ32 على حساب البن الإثيوبي حيث حقق الفوز بهدف مقابل لاشيء بمجموع مباراتي دور الـ64.

بينما الزمالك قد أُعفى من المشاركة في دور الـ64 من الكونفدرالية بسبب تصنيفه في البطولة.

4_ طاقم تحكيم زامبى لإدارة مباراة الزمالك والشرطة الكينى

أخطر الإتحاد الافريقي الكاف مسئولى الزمالك بإختيار طاقم زامبى لإدارة مباراة الشرطة الكينى مكون من هيلاري هامبابا حكماً للساحة، ويعاونه مواطناه ديانا تشيكوتيشا وتوماس كايلا مساعدين، وهاماليلا مونجي حكماً رابعاً.

واختار "كاف" الصومالي بشير عرب مراقباً عاماً للمباراة، في حين يراقب الحكام ألان بريس ليتوكوزو من أفريقيا الوسطى.

5 _ موعد مباراة العودة بين الزمالك والشرطة الكينى

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة بين الزمالك والشرطة الكينى فى التاسعة مساء يوم 20 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.