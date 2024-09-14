تغطية خاصة.. عزاء إيهاب جلال.. حضور محمود الخطيب ومرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير ـ هاني رجب ومحمود عبدالناصر:

يُقام مساء اليوم الجمعة عزاء المدير الفني السابق للإسماعيلي ومنتخب مصر إيهاب جلال بمسجد القوات المسلحة في منطقة النزهة.

وشهد العزاء حضور العديد من الشخصيات الرياضية لعل أبرزهم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق.

وتُوفيّ المدير الفني السابق للإسماعيلي ومنتخب مصر، إيهاب جلال يوم الأربعاء الماضي بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 57 عاماً.

وكان إيهاب جلال تعرض لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية بداية من يوم 1 سبتمبر الجاري، نقل على إثرها إلى المستشفى، وكشف الفحوصات الطبية تعرضه لجلطة.

ويقدم الخليج 365 خلال السطور التالية تغطية خاصة لمراسم عزاء إيهاب جلال:

الصور الأولى لعزاء إيهاب جلال

أُقيم مساء اليوم الجمعة عزاء المدير الفني الراحل لفريق الإسماعيلي إيهاب جلال في مسجد القوات المسلحة بالنزهة، لمشاهدة الصور الأولى للعزاء.. اضغط هنا



"الخطيب وسيد عبدالحفيظ على رأسهم".. نجوم الرياضة في عزاء إيهاب جلال (صور)

وحضر العديد من نجوم النادي الأهلي عزاء المدير الفني الراحل لفريق الإسماعيلي إيهاب جلال للاطلاع على أبرز الحضور.. اضغط هنا



بينهم نجم الأهلي وأحمد سليمان.. مشاهير الرياضة المصرية في عزاء إيهاب جلال (صور)



وشهد العزاء حضور العديد من نجوم الرياضة المصرية، وعلى رأسهم شريف عبد الفضيل نجم الأهلي السابق وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وغيرهم العديد من النجوم، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا



لحظة مغادرة مرتضى منصور عزاء إيهاب جلال (صور)



وحرص رئيس نادي الزمالك الأسبق مرتضى منصور، على حضور العزاء، للاطلاع على مشاهد من وصوله.. اضغط هنا