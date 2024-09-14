شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الفرق المصرية فى دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فرسان الكرة المصرية خوض مهمة جديدة من أجل الحفاظ على سيطرة الفراعنة على البطولات القارية، بعدما قدمت الأندية المصرية مثلاً رائعاً الموسم الماضي، حيث توج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز فى المباراة النهائية على الترجي بنتيجة 1-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، كما توج الزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية بقاعدة الهدف خارج الديار، حيث خسر الأبيض في المغرب 2-1، ثم فاز في القاهرة 1-0.

ويمثل الفراعنة في البطولات الأفريقية بنسخة الموسم الجديد كل من الأهلي بطل الدوري، وبيراميدز الوصيف، في دوري أبطال أفريقيا، والزمالك ثالث الدوري، والمصري رابع المسابقة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

يستعد فريق الزمالك لانطلاق مشواره بالموسم الجديد بمواجهة الشرطة الكينى في دور الـ32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025، وذلك فى الثالثة عصر اليوم السبت فى كينيا.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي



استهل فريق بيراميدز مشواره بالفعل في دوري أبطال أفريقيا، وفاز السماوي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب فى الدور التمهيدي الأول على بطل زنزبار بـ(9-1) ليتأهل لدور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا، ويضرب موعداً مع الجيش الوطني الرواندي في الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال أفريقيا فى السابعة مساء اليوم السبت.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا

يستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني فى الثالثة عصر غداً الاحد على ملعب نيايو الوطني.

يتأهب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر السير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.

ويستعد أهلى كولر لإنطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

موعد مباراة المصري والهلال الليبي

يستعد النادي المصري لمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى الثامنة مساء غداً الاحد وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.