شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى بطلا للسوبر أمام الزمالك بعد ماراثون ركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

نجح النادى الاهلى فى حسم لقب السوبر المصري فى مثل هذا اليوم 14 سبتمبر 2014 وذلك بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح 5/4 بعد ماراثون استمر 7 ركلات لكل فريق، انتهى وقت المباراة الأصلى بتعادل الفريقين سلبيا، والتى كان يديرها الحكم محمد فاروق للمرة الثالثة على التوالى، وأقيمت باستاد القاهرة، سجل للأهلى محمد نجيب، وباسم على، وسعد الدين سمير، وصبرى رحيل، ومحمد رزق، بعد أن أهدر أحمد عبد الظاهر، ووليد سليمان أول ركلتين.

بينما سجل للزمالك كل من محمد عبدالشافي، وخالد قمر، وعمر جابر، وأحمد توفيق، بينما أهدر كل من أحمد سمير محمد، والبوركينابى محمد كوفى، وإبراهيم صلاح.

جاء تشكيل الأهلي بقيادة الإسبانى خوان كالوس جاريدو مكونا من :شريف إكرامي، باسم علي، محمد نجيب، سعدالدين سمير، صبرى رحيل، محمد رزق، حسام عاشور، حسام غالى "كابتن الفريق"، وليد سليمان، الإثيوبى صلاح الدين سعيدو (أحمد عبدالظاهر ق 74)، عمر جمال (رمضان صبحى ق64).

بينما جاء تشكيل الزمالك بقيادة حسام حسن مكونا من :أحمد الشناوى، عمر جابر، على جبر، البوركينى محمد كوفي، محمد عبدالشافي، أحمد توفيق، إبراهيم صلاح "كابتن الفريق"، النيجيرى معروف يوسف، أيمن حفنى (أحمد على ق 80)، البوركينى عبدالله سيسيه (خالد قمر ق60)، أحمد عيد عبدالملك (أحمد سمير ق90).

وإجمالا توج الاهلى بـ152 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 14 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.