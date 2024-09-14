"أبرزهم شوبير وعبدالحفيظ".. نجوم الرياضة خرجوا من عزاء إيهاب جلال إلى حفل زفاف ابنة ربيع ياسين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير ـ هاني رجب ومحمود عبدالناصر:

شهد مساء أمس الجمعة مفارقة رصدتها عدسة الخليج 365 بحضور الإعلامي أحمد شوبير ومدير الكرة السابق بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ ونجم المنتخب السابق أحمد سابق ونجم الأهلي السابق طاهر أبو زيد لعزاء المدير الفني الراحل للمنتخب والإسماعيلي السابق إيهاب جلال ثم حضور حفل زفاف لاعب الأهلي ومدرب منتخب مصر للشباب السابق ربيع ياسين.

وشهد عزاء الراحل إيهاب جلال حضور العديد من الشخصيات الرياضية لعل أبرزهم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق، لمشاهدة الحضور.. اضغط هنا

وشهد حفل زفاف ابنة ربيع ياسين حضور عدد كبير من نجوم كرة القدم المصرية مثل، طاهر أبو زيد وأحمد شوبير وخالد بيبو مدير كرة النادي الأهلي، بجانب أحمد حسن ومحمد فاروق لاعبي الأهلي السابقين، بالإضافة إلى هاني رمزي وياسر ريان، لمشاهدة الحضور.. اضغط هنا

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