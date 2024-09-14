الامارات | زوارق أبوظبي تعبر بوابة السرعة في البرتغال اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق سباق أفضل زمن، اليوم، ضمن الجولة الخامسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، التي تقام في مدينة بيسو في البرتغال بمشاركة 20 زورقاً، يتقدمها حامل لقب البطولة فريق أبوظبي بزورقيه أبوظبي 1 بقيادة راشد القمزي وأبوظبي 36 بقيادة منصور المنصوري.

وينشد فريق أبوظبي تحقيق السرعات العالية ضمن سباق أفضل زمن، من أجل أن يحقق انطلاقة متقدمة في السباق الرئيس غداً، ويضمن أن يكون أول المنطلقين في المنافسة. ويمتلك فريق أبوظبي حامل لقب البطولة الأفضلية بين كل المشاركين، بحكم أنه يتصدر الترتيب العام برصيد 52 نقطة، عن طريق نجمه راشد القمزي الذي سبق له تحقيق لقب البطولة أربع مرات في السابق، وتلاحقه السويدية ماتيلدا وايبرغ برصيد 44 نقطة.

من جهته، أكد رئيس بعثة الفريق في الجولة الخامسة، ناصر الظاهري، أن الجولة محطة مهمة وفاصلة للزوارق المنافسة على اللقب، وسيعمل الجميع بقوة من أجل حصد المزيد من النقاط، لتحسين مواقعهم في الترتيب العام قبل التوجه إلى الجولة السادسة والختامية.