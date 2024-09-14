مرتضى منصور يوضح حقيقة تصالح أحمد فتوح مع أسرة أمين الشرطة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن حقيقة تصالح لاعب الفريق الأبيض أحمد فتوح مع أسرة «أمين الشرطة» الضحية التي صدمها بسيارته خلال عودته من الساحل الشمالي، ما أدى إلى وفاته.

وفي تصريحات صحفية بعد حضوره عزاء إيهاب جلال مدرب منتخب مصر والإسماعيلي السابق مساء الجمعة، قال مرتضى إنه لا يوجد أي تصالح حتى الآن بين أسرة الضحية ونجم الزمالك أحمد فتوح.

وفي وقت سابق، قررت المحكمة تأجيل محاكمة أحمد فتوح إلى جلسة 16 سبتمبر الحالي، مع استمرار حبسه.

وكانت النيابة العامة، قررت إحالة أحمد فتوح إلى محكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي مخدر الحشيش.