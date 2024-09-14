شكرا لقرائتكم خبر عن زكريا السيد: أول ميدالية لى ومواجهة الثالث والرابع أصعب من النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد زكريا السيد لاعب منتخب كرة الطائرة جلوس، أن مواجهة الثالث والرابع دائما أصعب من النهائى لأن الخاسر فيها لن يحصل على أى ميدالية، لذلك سعادتى لا توصف بهذه الميدالية.

وقال زكريا السيد فى تصريحات لبرنامج "القاهرة – باريس" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "انا أصغر لاعب فى المنتخب وكان حلم كبير بالنسبة ليا أن أحصد هذه البرونزية، ودائما مباريات الثالث والرابعة بيكون أحسن وأصعب من النهائى، لأن الخاسر لن يحصل على ميدالية على عكس النهائى المنتخبين ضمنا الحصول على الميدالية".



حقق منتخب الطائرة جلوس الميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعد الفوز علي منتخب ألمانيا في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 3/ 2.



جاءت نتائج الأشواط بنتيجة 25-22 لصالح مصر وفي الشوط الثاني خسر المنتخب بنتيجة 23-25 وفي الشوط الثالث فاز المنتخب في الشوط الثالث بنتيجة 25-22، وخسر المنتخب الشوط الرابع 25- 23، وحسم المنتخب الشوط الخامس لصالحه بنتيجة 15 - 10.