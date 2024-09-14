شكرا لقرائتكم خبر عن سيد موسى يكشف سر شنطته الزرقاء فى دورة الألعاب البارالمبية بباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد موسى لاعب منتخب كرة الطائرة جلوس، عن سر احتفاظه بالشنطة الزرقاء خلال تواجده فى معسكر منتخب الطائرة جلوس فى منافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وقال سيد موسى فى تصريحات لبرنامج "القاهرة – باريس" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "عندما أكون مشدود ومركز فأتناول الطعام مرة واحدة ولكن كنت أجوع ليلا فكنت باخد معايا الشنطة الزرقاء وأضع فيها طعام حتى لا أجوع ليلا".



وتابع: "اللاعبون كانوا دائما ماسكين فى الموضوع ده، وكانوا دائما بيطلبوا أكل منى بالليل، وهم كانوا بيروحوا المطعم 3 أو 4 مرات فى اليوم".

وأضاف: "واجهنا صعوبات كبيرة ولكن حابب أشكر كل المسئولين اللى ساعدونا جدا وسهلوا كل الصعوبات فى المعسكر علشان نقدر نحقق هذه الميدالية".