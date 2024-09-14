شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف تفاصيل جديدة فى صحة موقفه مع بوبيندزا والان مع تفاصيل الخبر

كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، والمختص بملف القضايا الخارجية الخاصة بالقلعة البيضاء، تفاصيل جديدة بشأن التفاوض مع الجابوني بوبيندزا، والذى وقع بالأمس لنادى رابيد بوخارست الرومانى.

وكتب أدهم عبر صفحته على منصة "x": "كلام مرسل يتم تداوله ما بين من يؤكد صحة موقف النادى، وما يؤكد ضعف موقف النادى في التفاوض أصحاب الآراء لم تطلع علي تفاصيل الموضوع و قد يجهلوا كثيرا من الحقائق"، موضحًا أن الزمالك اتخذ كل الخطوات السليمة في التفاوض مع اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا، مشيرًا إلى أن مسارات التفاوض كانت كما يلي: -

١- تم معرفة شروط اللاعب.

٢- تم التفاوض علي الشروط المالية وشروط إعادة البيع والمكافآت والحوافز.

٣- بعد الوصول إلي الصيغة النهائية تم صياغة شروط الاتفاق التي تم الموافقة عليها من النادي واللاعب من حيث مدة التعاقد والقيم المالية والحوافر والمكافآت ونسبة إعادة البيع بما يجعل الاتفاق يحوى كل شروط التعاقد، وتم إرسالها بتوقيع وختم النادي إلى اللاعب.

٤- تم توقيع اللاعب علي شروط الاتفاق بما يفيد قبوله.

٥- أشار الاتفاق إلى بدء النادى إجراءات استقدام اللاعب إلى القاهرة بعد موافقته، وتم حجز وإرسال تذاكر الطيران إلى اللاعب.

٦- أشار الاتفاق إلى توقيع عقود العمل النهائية بعد اجتياز اللاعب الاختبارات الطبية المطلوبة.

وأوضح "أدهم" أن المسار هو المسار الطبيعي لأى تفاوض مع أي لاعب وحضور أي لاعب هو إعلان عن قبوله شروط الاتفاق، والذي يليه إجراء الكشف الطبي وتوقيع العقود، مشيرًا إلى أنه لا يمكن استدعاء لاعب لإجراء الاختبارات الطبية دون وجود اتفاق بشروط محددة مقبولة من اللاعب والنادي، ولا يمكن أن يقوم النادي بتوقيع عقد عمل مع أي لاعب قبل التأكد من حالته الطبية.

واختتم قائلاً: مجلس الإدارة يتشاور مع الفريق القانوني للنادي لتحديد الخطوات المقبلة بما يحفظ حقوق النادي.. الهدوء والحكمة وتوجيهات القانونيين في إدارة الأمور هي من ستمكن النادي من المحافظة علي حقوقه، ولن يتم تداول أي أمور تخص هذا الموضوع إعلاميا حتي لا يتضرر النادي من أي تصريحات قد تؤثر علي حقوقه أثناء التعامل مع هذا الموضوع.