موعد مباراة الديربي بين نيس ومارسيليا في الدوري الفرنسي.. موقف عبدالمنعم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد نادي نيس لمواجهة مرتقبة أمام أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي، في مباراة تعد من المواجهات المثيرة في الموسم الحالي على ملعب الاخير في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

يسعى نيس، لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة الهامة بعد تحقيقه فوز كبير في مباراته الأخيرة، أمام أنجيه ويأمل في حصد الثلاث نقاط ثمينة في الديربي.

ويأمل محمد عبدالمنعم، المنتقل حديثًا إلى صفوف نيس، بتقديم أداء متميز خلال المباراة الصعبة أمام مارسيليا.

فيما يدخل مرسيليا المباراة وهو في حالة معنوية مرتفعة بعد نتائج جيدة في الفترة الأخيرة بعدما حقق فوزين وتعادل وحيد.

و يسعى مارسيليا لتحقيق الفوز لمواصلة مطاردة باريس سان جيرمان المتصدر بفارق نقطتين.

وتعد المباراة بمثابة اختبار حقيقي لكل من الفريقين، حيث يتطلع كل منهما لتحقيق انتصار يعزز من موقعه في الدوري، ويسعى نيس بقيادة عبدالمنعم لإثبات قدرته على المنافسة على أعلى المستويات، فيدا يأمل مرسيليا في تعزيز مكانته وتأكيد قوته في المنافسة.

موعد مباراة نيس ومارسيليا :

موعد مباراة عبدالمنعم مع فريقه نيس المقبلة:

تبدأ مباراة نيس ومارسيليا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات وتنقل على قنوات بي أن سبورتس.