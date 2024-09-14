سفير مصر في كينيا: شعبية الزمالك كبيرة

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث سفير مصر لدى كينيا، السيد عطية، عن استعدادات نادي الزمالك لمباراته المرتقبة أمام الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية.

أضاف السيد عطية في مداخلة هاتفية عبر برنامج "ملعب الشمس" على قناة الشمس مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، أن شعبية الزمالك كبيرة في كينيا، مشيرًا إلى أن الجميع في كينيا يتطلع لمتابعة المباراة ومشاهدة نجوم الفريق الأبيض.

وأوضح السفير: "شعبية الزمالك في كينيا كبيرة، والجميع ينتظر المباراة بشغف لمتابعة أداء الفريق ونجومه."

كما أعرب عطية عن أمله في تحقيق التوفيق للزمالك في المباراة، وأكد أيضًا دعمه للنادي الأهلي، الذي وصل إلى كينيا قبل ساعات استعدادًا لمواجهة جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: "أتمنى التوفيق للزمالك وأيضًا للنادي الأهلي في مباراته المقبلة، وأمل أن تحقق الفرق المصرية نتائج إيجابية في المنافسات القارية."

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام الشرطة الكيني اليوم السبت 14 سبتمبر، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية وتذاع مباراة الزمالك ومنافسه الشرطة الكيني عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

