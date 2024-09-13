شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتعادل مع المجر فى كأس ديفيز للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب الوطنى للتنس بقيادة محمد صفوت فى تحقيق التعادل مع نظيره المجرى العالمى فى اليوم الاول للقاء الفريقين معا ضمن منافسات المجموعة العالمية الاولى لكأس ديفيز والمقام حاليا بملعب السنتر كورت بنادى الجزيرة .

وخسر عمرو عصراوى مباراة الفردى الاولى امام المجرى بيروس وذلك رغم فوزه بالمجموعة الاولى 7 /5 لكنه تعرض الى اصابة مفاجئة فى المجموعة الثانية ليخسرها ويلعبا مجموعة فاصلة ولكنه خسرها ايضا ويخرج مهزوما فى المباراة .

ولكن فى مباراة الفردى الثانية تمكن محمد صفوت وبعد اداء بطولى من التغلب على اللاعب المجرى مات فالكوستز بنتيجة 2/ 1 حيث فاز صفوت بالمجموعة الاولى 6/ 3 ثم خسر الثانية 5 /7 وتغلب فى الفاصلة 7 /6 ليتعادل الفراعنة مع منتخب المجر العالمى وينتظر الفريقان مع ستسفر عنه مواجهات الغد لتحديد الفريق الفائز منهما باللقاء .

ويلتقى غدا فى مباراة الزوجى محمد صفوت وكريم مأمون مع يتر فاجتا وجيرجيلى ماداراسز ثم مباراتى الفردى محمد صفوت مع بيروس وعمرو عصراوى مع مات فالكوستز والمباراة الاخيرة ستقام فى حال استمرار التعادل بين الفريقين فيما لو تمكن اى من المنتخبين من حسم اول مباراتين لصالحه سيفوز باللقاء .