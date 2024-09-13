"سنظهر بشكل جديد أمام الأهلي".. أول رد رسمي من الزمالك على قميصه "السماوي والوردي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أحمد سالم، كواليس ظهور فريقهم الأول لكرة القدم بقميص سماوي وآخر وردي بمباراة الجيش الكيني.

وسيظهر الزمالك بحسب ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الفني بالزي الاحتياطي وهو باللون "السماوي"، بينما سيرتدي حارس المرمى قميص "وردي" اللون، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأوضح سالم، خلال بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، أن الزي الذي سيخوض به فريقهم مباراة الشرطة الكيني في بطولة الكونفدرالية الأفريقية من شركة ZAT لن يكون الزي الرسمي للفريق خلال الموسم الجديد، بل زي مؤقت لحين تسلم النادي للملابس المتفق عليها من الشركة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك إلى أنه تم الاستقرار على خوض الفريق لمباراة الشرطة الكيني بزي مؤقت لحين الإعلان الرسمي عن كافة الأطقم الخاصة بالفريق على منصات النادي الرسمية في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أيضاً أن يكون هناك زي مخصص لمباراة بطولة كأس السوبر الأفريقي من شركة ZAT مع العلم أن مجلس الإدارة حريص على ظهور الفريق بأفضل شكل ممكن وبالشكل الذي يليق بنادي الزمالك وجماهيره.

ويلتقي الزمالك في كأس السوبر الأفريقي نظيره الأهلي يوم 27 سبتمبر الجاري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت المقبل ، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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