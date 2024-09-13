بينهم لقاء أمام مان يونايتد.. تعديل موعد ثلاث مباريات لليفربول في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن فريق ليفربول الإنجليزي، تعديل موعد عدد من مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الحالي 2024-2025.

ويعود فريق ليفربول للمشاركة في المباريات ببطولة الدوري الإنجليزي، بداية من غد السبت عندما يلاقي فريق نوتنجهام فورست في الجولة الرابعة بالمسابقة.

وكشف فريق ليفربول عبر موقعه الرسمي، أن هناك ثلاثة مباريات للفريق تم تعديل المواعيد الخاصة بهم، في بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر تغيير موعد مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد، لتقام يوم 1 ديسمبر في تمام السادسة مساءً، بدلاً من يوم 30 نوفمبر، بالإضافة إلى تعديل موعد مباراتي الفريق أمام أستون فيلا وساوثهامبتون.

وستقام مباراة ليفربول أمام أستون فيلا، يوم السبت الموافق 9 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بدلاً من السادسة مساءً.

وعلى الجانب الآخر ستقام مباراة الريدز أمام ساوثهامبتون، يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر، بدلاً من السبت 3 من الشهر ذاته.

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