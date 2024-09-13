بعد تخليه عن الزمالك.. أرون بوبيندزا يتحدث عن الشخص الذي أقنعه بالانتقال إلى رومانيا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا، مهاجم نادي سينسناتي الأمريكي السابق، عن الشخص الذي أقنعه بالانتقال إلى نادي رابيد بوخارست الروماني بدلًا من الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال بوبيندزا، في تصريحات صحفية، إن «وكيل أعمالي والنادي أقنعاني بالقدوم، اللاعب الكاميروني كلينتون نجي موجود هنا أيضًا، لقد وقع للتو مع النادي، وأنا أعرفه، وتحدثت معه وأخبرني بأشياء جيدة عن هذا النادي».

وأضاف اللاعب الجابوني: «لا أريد التعليق على أي شيء عن الزمالك، أنا سعيد ومتحمس للقدوم إلى هنا رابيد بوخاريست أعتقد أنه سيكون تحديا كبيرًا بالنسبة لي، آمل أن يكون كل شيء على ما يرام بالنسبة لي وللفريق».

كما تحدث بوبيندزا عن نادي رابيد بوخارست الروماني، قائلا: «أعلم أنه فريق كبير، المدرب يثق بي، لقد تحدثت معه كثيرًا قبل مجيئي. كان الأمر مهمًا كثيرًا. أريد أن أقدم كل شيء للنادي».

وكان بوبيندزا قد توجه من نيجيريا إلى رومانيا بعد حصوله على تأشيرة شينجن وتصريح العمل.