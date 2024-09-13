جائزة أذربيجان الكبرى: فيرستابن ولوكلير الأسرع في التجارب الحرة

الرياص - اسماء السيد - باكو : سيطر السائقان الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) وشارل لوكلير من موناكو (فيراري) على جولتي التجارب الحرة لجائزة أذربيجان الكبرى، المرحلة السابعة عشرة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، الجمعة على حلبة باكو في شوارع العاصمة الأذربيجانية.

في الجولة الأولى، حقق فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الثلاثة الأخيرة والساعي إلى استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في الجولات الست الأخيرة بعدما حقق سبعة في الجولات العشر الأولى، أسرع توقيت بزمن 1:45.546 دقيقة بعدما خاض 21 لفة.

وتقدم فيرستابن، متصدر الترتيب العام، على بطل العالم سبع مرات سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون الذي سجل 1:45.859 دقيقة (19 لفة) وزميله في ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس صاحب 1:45.922 دقيقة (17 لفة).

وحل ثاني البطولة العالمية سائق ماكلارين البريطاني الآخر لاندو نوريس رابعا (1:46.027 دقيقة بعد 18 لفة)، فيما جاء زميله في الفريق الأسترالي أوسكار بياستري سادسا (1:46.282 دقيقة بعد 18 أيضا)، خلف سائق فيراري الثاني الإسباني كارلوس ساينس (1:46.173 دقيقة بعد 21 لفة).

وتوقفت فترة التجارب الأولى ثلاث مرات برفع العلم الأحمر خصوصا بعد خروج الأرجنتيني فرانكو كولابينتو الذي يتنافس مع وليامس في سباقه الثاني في فئة النخبة، عن الحلبة واصطدام لوكلير بالحائط.

وتعرضت سيارة لوكلير، المتوج بسباق جائزة إيطاليا الكبرى الأخير، الأحد قبل الماضي في إيطاليا، لأضرار بالغة، إذ لم يتمكن من العودة إلى التجارب على الرغم من كونه كان في صدارتها مؤقتا، قبل أن ينهيها في المركز التاسع (1:46.608 د بعد 11 لفة) بعدما غاب عن نصف فتراتها.

وعوّض لوكلير في الجولة الثانية بتسجيله أسرع توقيت (1:43.484 د، 20 لفة) أمام بيريس (1:43.490 د، 23 لفة) وهاميلتون (1:43.550 د، 22 لفة)، فيما اكتفى فيرستابن بالمركز السادس (1:44.029 د، 24 لفة).

ويواجه فريق ريد بول الأحد خطر التنازل عن صدارة الصانعين للمرة الأولى منذ أكثر من عامين أمام ماكلارين إذ يتفوق بفارق ثماني نقاط فقط على مطارده المباشر، فيما يتفوق فيرستابن بفارق مريح على نوريس في بطولة السائقين (62 نقطة).

وهنا نتائج الجولة الأولى من التجارب الحرة:

1. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:45.546 (21 عدد اللفات)

2. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:45.859 (19)

3. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:45.922 (17)

4. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:46.027 (18)

5. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:46.173 (21)

6. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:46.282 (18)

7. فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:46.452 (19)

8. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:46.516 (18)

9. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:46.608 (11)

10. دانيال ريكياردو (أستراليا/آر بي) 1:46.687 (23)

11. أوليفر بيرمان (بريطانيا/هاس) 1:46.973 (23)

12. نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/هاس) 1:47.135 (20)

13. لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:47.184 (15)

14. فالتيري بوتاس (فنلندا/ساوبر) 1:47.640 (18)

15. يوكي تسونودا (اليابان/آر بي) 1:47.708 (21)

16. فرانكو كولابينتو (الارجنتين/وليامس) 1:47.901 (12)

17. ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:47.955 (17)

18. بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:48.712 (21)

19. دجو غوانيو (الصين/ساوبر) 1:49.052 (19)

20. استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 0.000 ( 3)

* نتائج الجولة الثانية:

1. لوكلير 1:43.484 (20 عدد اللفات)

2. بيريس 1:43.490 (23)

3. اميلتون 1:43.550 (22)

4. ساينس 1:43.950 (25)

5. بياستري 1:43.983 (25)

6. فيرستابن 1:44.029 (24)

7. سترول 1:44.093 (24)

8. هولكنبرغ 1:44.475 (24)

9. راسل 1:44.536 (16)

10. بيرمان 1:44.547 (24)

11. تسونودا 1:44.645 (24)

12. ألونسو 1:44.683 (25)

13. ألبون 1:44.737 (25)

14. كولابينتو 1:44.749 (23)

15. بوتاس 1:44.785 (24)

16. ريكياردو 1:45.056 (26)

17. نوريس 1:45.156 (25)

18. غاسلي 1:45.391 (22)

19. أوكون 1:45.810 (24)