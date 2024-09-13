شكرا لقرائتكم خبر عن عمر فرج: إن شاء الله نتوج بالدورى مع الزمالك والسوبر الأفريقى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف الفلسطيني عمر فرج لاعب الزمالك الجديد كواليس انضمامه إلى القلعة البيضاء مؤكداً أنه فخور بتواجده في الفريق موجهاً شكر للمسئولين على حسن استقباله في القاهرة لافتاً إلى أنه يتمنى التتويج بالبطولات في الموسم الجديد.

أضاف فرج خلال فيديو نشره الموقع الرسمي للزمالك:" استقبلونى جيداً وأنا فخور بوجودى في الزمالك والأبيض كان يريد استعارتى في البداية في يناير الماضى وسمعت هذا الكلام من وكيلى ولكن الموضوع لم يكتمل والمفاوضات استمرت في هذا الوقت".

تابع:" قدرنا نتمم الموضوع حاليا والزمالك فريق كبير يمتلك التاريخ وكل شيء وعندما شاهدت ما يخص النادى تحمست للانضمام إلى الفريق وشعرت أنه شيء جيد لى وللفريق ونستطيع تحقيق الكثير سويا والزمالك له تاريخ كبير قريب من فلسطين وهذا يشجعنى على عمل الكثير للنادى".

وأكمل:"دور المجموعات هو الأهم للفريق سأفعل المطلوب وسأقدم كل شيء عندى وتابعت مباراة الفريق ضد الأهلى ونهائى الكونفدرالية وينتظرنا ديربى كبير والسوبر مباراة قوية وأتمنى التواجد في المباراة والفوز بالسوبر وأهم شيء التتويج بلقب السوبر والتواجد بشكل أساسي في الفريق".

واختتم الفلسطيني عمر فرج تصريحاته قائلا:" إن شاء الله نتوج بالدورى المصرى وأكون الهداف وأكثر ذكريات تجمعنى بالزمالك حب والدى لشيكابالا كيفية طريقة لعبه وتصويباته وأهدافه هو لاعب كبير ومحبوب".