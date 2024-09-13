شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 4 أهداف حاسمة منحت الأهلي مفتاح الفوز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادى الأهلى في حسم لقب بطولة الدورى لصالحه، ليصل للقب الـ44 في تاريخه بعد صراع كبير مع فريق بيراميدز طوال الموسم الماضى.

الأهلى وطريق حسم الدورى

وهناك 4 أهداف قاتلة منحت الأهلى مفتاح الفوز بلقب الدورى هذا الموسم، والذى يأتي في مقدمتها هدف محمد مجدى أفشة في شباك بيراميدز في الدقيقة 85، ليمنح الأهلى فوزا غاليا على المنافس المباشر، بعدما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابى 2/ 2.

ثانى الأهداف هو هدف عمرو السولية في شباك الداخلية في الدقيقة 83 لتصبح النتيجة تقدم الأهلى بهدفين مقابل هدف، ليواصل الأهلى الزحف نحو اللقب، بينما ثالث الأهداف هو هدف الفرنسي أنتونى موديست في شباك بلدية المحلة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع ليعود الاهلى بانتصار غالى من أرض المحلة، ورابع الأهداف هو هدف الفلسطيني وسام أبو على في شباك زد في الدقيقة 88 ليخطف الأهلى ثلاث نقاط غالية في مشوار تحقيق اللقب.

غادرت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي مطار القاهرة في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروني لمواجهة فريق جورماهيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي مران صباح اليوم ،الجمعة، بملعب التتش ثم تحركت إلى مطار القاهرة لبدء الرحلة إلى كينيا عبر طائرة خاصة ، ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر الاحد المقبل على ملعب نيايو الوطني.

يتأهب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر السير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.