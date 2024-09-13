شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يتراجع عن الانسحاب من بطولة أفريقيًا للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

قرر اتحاد كرة اليد برئاسة دكتور محمد الأمين، إلغاء قرار الانسحاب من بطولة أفريقيا للسيدات المقرر إقامتها فى الكونغو، وجاء القرار بعد تدخل وزير الرياضة الدكتور اشرف صبحى ورئيس الاتحاد الدولى الدكتور حسن مصطفى ومناقشات مع الدكتور الأمين وتأكيدهم على ضرورة المنافسة وتواجد سيدات مصر فى "الكان الأفريقي" لإثقال خبراتهم والاستفادة منهم مستقبلا.

ومن جانبه، أوضح دكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصرى أن عودة منتخبات السيدات من التجميد على كافة الأعمار السنية كان بقرار من المجلس الحالى بعد توقف لسنوات طويلة، وبالتالى الموضوع لا يحتاج اى مزايدة نظرا لحرص الاتحاد اولاً وأخيراً على مستقبل السيدات والبنات فى كرة اليد، ولكن ولا ننسى ريادتنا القارية ورغبتنا فى أن نظل رقم واحد وبالتالى نعمل على تجهيز منتخبات السيدات على افضل وجه بعد سنوات طويلة من الغربة والإيقاف.

على صعيد متصل قوبل قرار إلغاء الانسحاب بسعادة من نجمات منتخب مصر للسيدات واحتفلوا على السوشيال ميديا وحرصوا على توجيه الشكر للدكتور حسن مصطفى ووزير الرياضة الدكتور اشرف صبحى والدكتور الامين على جهودهم.. وتعاهدوا ببذل قصارى جهدهم فى بطولة أفريقياً وتحقيق نتائج إيجابية.