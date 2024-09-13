"5 دقائق كانت كافية".. تريزيجيه يستهل مشواره مع الريان القطري بـ "هدف صاروخي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قص النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" شريط تسجيله بقميص الريان بهدف صاروخي في مرمى الشحانية خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة الجولة الرابعة من الدوري القطري.

وسجل تريزيجيه الهدف بصورة رائعة بعدما وصلته كرة على حدود منطقة جزاء الشحانية ليُسددها صاروخية في الشباك متقدمًا لفريقه.

اللاعب المصري صاحب الـ 29 عاماً كان قد انضم لصفوف الريان على سبيل الإعارة من نادي طرابزون التركي خلال الانتقالات الصيفية.

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