"بعد تعرضه لحادث سير".. نقل نجم المنتخب السعودي إلى أحد مستشفيات دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تعرض نجم المنتخب السعودي ونادي الشباب فهد المولد لعارض صحي يوم أمس الخميس، تم نقله إلى مستشفيات مدينة دبي بدولة الإمارات.

وكتب الشباب السعودي عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "تعرض اللاعب الدولي فهد المولد، إلى عارض صحي استدعى نقله إلى أحد المستشفيات في دبي".

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالحالة الصحية للاعب.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي اليوم: "دعوتنا للاعب فهد المولد بالشفاء العاجل".

وأشار فريق الشباب السعودي في بيان رسمي، أن اللاعب تعرض لحادث سقوط داخل منزله في مدينة دبي، بدولة الإمارات.

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