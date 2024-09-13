الصور الأولى لعزاء إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبـ مصطفى الجريتلي:

تصوير ـ هاني رجب:

أُقيم مساء اليوم الجمعة عزاء المدير الفني الراحل لفريق الإسماعيلي إيهاب جلال في مسجد القوات المسلحة بالنزهة.

وشهد العزاء حضور عدد من نجوم الرياضة على رأسهم زوج نجلة المدرب الراحل اللاعب عمر بركات واللاعب هشام محمد.

وتُوفيّ المدير الفني السابق للإسماعيلي ومنتخب مصر، إيهاب جلال يوم الأربعاء الماضي بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 57 عاماً.

وكان إيهاب جلال تعرض لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية بداية من يوم 1 سبتمبر الجاري، نقل على إثرها إلى المستشفى، وكشف الفحوصات الطبية تعرضه لجلطة.

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