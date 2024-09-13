رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد يوضح لمصراوي حقيقة إلغاء منتخب مصر للسيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، حقيقة إلغاء منتخب مصر لكرة اليد سيدات وعدم مشاركته في بطولة أمم أفريقيا المقبلة.

ومن المقرر إقامة بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد سيدات، خلال شهر نوفمبر المقبل في الكونغو الديمقراطية.

وقال الأمين في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "كان هناك تفكير من اتحاد كرة اليد، في عدم المشاركة في البطولة، بهدف إعداد الفريق بشكل أكبر وأفضل".

وأضاف: "حدث تدخل من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والكابتن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، لإعادة النظر في القرار والمشاركة في البطولة".

وتابع: "وجهة نظر الدكتور أشرف صبحي والكابتن حسن مصطفى، كانت حصول بنات منتخب مصر لكرة اليد، على حقهم بشكل كامل في المشاركة في بطولة أفريقيا لكرة اليد سيدات".

واختتم الأمين تصريحاته: "تم إلغاء القرار ومنتخب مصر للسيدات، سيشارك في بطولة أفريقيا المقبلة بشكل طبيعي".

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