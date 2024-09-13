"لُقب بالمتحول ويأكل 2.5 كيلو لحم".. وفاة لاعب كمال أجسام بسبب المنشطات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

توفى لاعب كمال الأجسام البيلاروسي إيليا يفيمشيك المعروف بـ"أضخم لاعب في العالم" و"المتحول"، عن عمر يناهز 36 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وفقا لموقع "INDIA TODAY".

وذكر الموقع، أن يفيمشيك كان يتبع نظام غذائي قوي، ويأكل 7 مرات في اليوم، واقع 100 قطعة سوشي و 2.5 كيلوجرام من اللحم، ويصل وزنه إلى 140 كيلوجرام، وطوله 186 سم.

وأشار موقع بي إن سبورتس إلى أن سبب وفاة يفيمشيك، استخدام مواد مثل المنشطات الابتنائية والسينثول، والتي نتج عنها تعرضه لأزمة قلبية.

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