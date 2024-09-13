"ظهور الصفقات الجديدة".. قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، قائمة الفريق الرسمية لملاقاة فريق جورماهيا الكيني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره جورماهيا الكيني، في إطار دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الأحد المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري.

وجاءت قائمة النادي الأهلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، رامي ربيعه، خالد عبد الفتاح، عمر كمال، محمد هاني.

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، كريم نيدفيد، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، إمام عاشور، محمد مجدى أفشة.

الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، رضا سليم، بيرسي تاو، محمود كهربا، وسام أبو علي.

وشهدت قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني، تواجد الثنائي يحيى عطية الله ويوسف أيمن للمرة الأولى، بعد انضمامهما إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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