مدرب الزمالك: ناصر ماهر وعبد الله السعيد إضافة.. ونسعى للحفاظ على لقب الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أخر استعدادات الفريق لمواجهة الشرطة الكيني غداً، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال مجدي في تصريحات عبر المركز الإعلامي لنادي الزمالك: "اعتمدنا على منح اللاعبين راحة جيدة قبل نهاية الموسم الماضي، حتى لا يتأثروا بدنياً بتلاحم المواسم، من أجل بداية جيدة وقوية للموسم الجديد".

وأضاف: "استفدنا بشكل كبير من معسكر الأسكندرية، الذي خضنا خلاله 4 مباريات ودية، ساهمت في تحضير الفريق بشكل جيد للموسم الجديد".

وتابع: "قيد الثنائي ناصر ماهر وعبد الله السعيد، في قائمة الفريق الأفريقية خلال الموسم الحالي، تدعم الفريق فنياً بشكل كبير، للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها الثنائي".

واختتم مجدي تصريحاته: "لدينا مباراة مهمة أمام فريق جيد في بداية المشوار الأفريقي، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء والحفاظ على لقب الكونفدرالية للعام الثاني على التوالي".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره فريق الشرطة الكيني غداً، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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