كيف استعد الأهلي والزمالك إلى مباراة السوبر الإفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أُغلق القيد الأفريقي الخاص بمباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، والمقرر لها يوم 27 الحالي في السعودية، وأرسل الثنائي قائمة الفريق وتضم الصفقات الجديدة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "فيفا"، سمح بمد فترة اليد لمباراة السوبر الإفريقي، من 1 إلى 12 سبتمبر الحالي.

واستعد الأهلي والزمالك إلى كأس السوبر الإفريقي، بعقد عدة صفقات لتدعيم صفوف الفريق، وتعاقد الزمالك مع 5 صفقات رسمية وهي، المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر سانت إيتيان على سبيل الإعارة لتعويض غياب أحمد فتوح لاعب الفريق الذي يحاكم حاليا بتهمتي التعاطي والقتل عن طريق الخطأ.

كما تعاقد الزمالك مع المهاجم الفلسطيني عمر فرج، محمد حمدي ظهير وجناح أيسر من إنبي على سبيل الإعارة، السنغالي سيدي ندياي مهاجم جيدياوايي (تحت السن)، البولندي كونراد ميشالاك من أحد السعودي على سبيل الإعارة.

ودعم الأهلي صفوفه بالصفقات التالية قبل مباراة السوبر الأفريقي، لاعب الوسط عمر الساعي من الإسماعيلي، المدافع يوسف أيمن من الدحيل القطري على سبيل الإعارة، المغربيين يحيى عطية الله وأشرف داري.

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