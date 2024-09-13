غدا.. أحمد حسن أمام محكمة أكتوبر بسبب إمام عاشور 

ياسر رشاد - القاهرة - تنظر محكمة جنح أكتوبر، غدا السبت، أولى جلسات الجنحة المباشرة المقامة من ضحية إمام عاشور لاعب نادي الأهلي ضد الكابتن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق في اتهامه بالتشهير به عبر "فيسبوك" بسبب أزمته مع لاعب الأهلي.

واستمعت جهات التحقيق المختصة لأقوال جديدة يدليها فرد الأمن صاحب واقعة إمام عاشور على فرد بإحدى المولات الشهيرة بالشيخ زايد في اتهامه لـ أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق بالإساءة.

ووجه فرد الأمن صاحب واقعة إمام عاشور لاعب الأهلي، اتهام جديد للاعب كرة سابق بتهمة بالإساءة له، زاعما أن اللاعب حاول التواصل معه للصلح بينه وبين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.

وقال فرد الأمن صاحب واقعة إمام عاشور في اتهامه، إن اللاعب السابق قال ببرنامجه إن إمام عاشور عرض أموالا على المجني عليه وقت حدوث الواقعة وأخذها منه بنية التصالح، قائلا: "قال إني أخدت فلوس من اللاعب وقت الواقعة ودا محصلش".

وتابع فرد الأمن في أقواله: لاعب منتخب مصر السابق تواصل معي لمحاولة الصلح مع إمام عاشور ثم تفاجأت بهجومه علي واتهامه بأنني تلقيت أمولا من اللاعب".

وحرر فرد الأمن محضرا ضد لاعب الكرة السابق، اتهمه بالإساءة له.

اعترافات المتهم بسرقة فيلا الكابتن أيمن طاهر

أمرت نيابة الشيخ زايد، اليوم الجمعة، بحبس «عاطل»، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمتى سرقة 26 سبيكة ذهبية من فيلا الكابتن أيمن طاهر، مدرس حراس مرمى المنتخب الأوليمبى، والاتجار في المواد المخدرة، كما أمرت بإخلاء سبيل مالك مقهى بضمان محل إقامته، عقب ثبوت أنه حسن النية حين اشترى المسروقات من المتهم بالسرقة، إذ سلم السبائك المستولى عليها للنيابة.

أفادت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار عمرو شورب، المحامى العام الأول، بأن المتهم بسرقة فيلا «طاهر» ألقى القبض عليه بحوزته 34 تذكرة «هيروين»، واعترف باتجاره في المواد المخدرة، إذ كان يمر بضائقة مالية ففكر في سرقة مسكن مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبى مستغلًا غيابه وأفراد الأسرة في رحلة مصيف، وقفز من أعلى الأسوار مستغلًا عدم تركيب كاميرا مراقبة وحطم «دولاب» بحجرة النوم كان به سبائك ذهبية فسرقها ولاذ بالفرار، وباعها لمالك مقهى، في يونيو الماضى.

حضر «طاهر» إلى سرايا النيابة، حيث تعرف على المسروقات وقال إنها بذات الأوصاف التي أدلى بها في محضر الشرطة، حين حرر محضرًا بسرقتها.

وبسماع أقوال، مالك المقهى، المقبوض عليه رفقة المتهم، قال إن الأخير لم يفهمه أنه سرق السبائك الذهبية، وعقب توصل التحقيقات إلى أنه كان حسن النية، قررت إخلاء سبيله وإرسال المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم بالسرقة إلى المعمل الكيماوى لفحصها.

فيما، قالت وزارة الداخلية، في بيان لها، الأربعاء الماضى، إنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكب واقعة سرقة مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبى، وتبين أنه «عاطل» له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بجريمته وقرر بإخفائه للمسروقات لدى عميله سيئ النية، مالك مقهى، مقيم بمحافظة الجيزة، أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.