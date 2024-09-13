شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يصطحب 24 لاعباً لرحلة الاهلى فى نيروبى بقيادة عمر كمال عبد الواحد والان مع تفاصيل الخبر

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى قائمة فريقه التى تتوجه بعد قليل لنيروبى لمواجهة جورماهيا الكينى.

وضمت قائمة الاهلى كل من : "محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - محمد هاني - خالد عبدالفتاح - أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - يوسف أيمن - رامي ربيعة - يحيي عطية الله - كريم الدبيس - عمر كمال عبد الواحد – عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم نيدفيد - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - حسين الشحات- بيرسي تاو-وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا".

وعانى إمام عاشور من الاصابة بألم فى الركبة فيما تعافى عمرو السولية من إصابة شد فى عضلة السمانة بينما انتهت أزمة غياب محمود كهربا عن التدريبات الثلاثاء الماضى بعد توقيع عقوبة مالية قدرها 50 ألف جنيه بسبب ظروف مرض والدته.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر الاحد المقبل على ملعب نيايو الوطني.

يتأهب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر السير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.

ويستعد أهلى كولر لإنطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.