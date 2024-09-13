شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل البروفة الأخيرة للزمالك قبل موقعة الشرطة الكينى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

حرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على منح تعليمات خاصة للاعبي الدفاع خلال المران الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب نيايو الوطني، استعداداً لمباراة الشرطة الكيني المقرر لها غداً السبت ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية..

وطلب جوميز من اللاعبين خلال التقسيمة التي خاضها الفريق في ختام مران اليوم، بضرورة تقارب اللاعبين في الخط الخلفي وعدم ترك المساحات،كما أدى اللاعبون بعض الجمل الفنية والخططية استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام بطل كينيا.

أجرى الجهاز الفني تقسيمة فنية في وسط الملعب خلال الجزء الأخير من المران وقسم اللاعبين لمجموعتين، تولى جوزيه جوميز توجيه تعليمات فنية للمجموعة الأولى، فيما تولى أحمد مجدي المدرب المساعد المجموعة الثانية.

واعتمد الجهاز الفني على تنفيذ بعض أفكاره الفنية خلال التقسيمة التي خاضها الفريق، وسط تعليمات مستمرة من جانب جوميز وأندريه بيكي المدرب العام خلال التقسيمة،وخصص جوميز فقرة فنية في المران الختامي تم خلالها التركيز على استغلال الكرات الثابتة بالإضافة إلى التدريب على التعامل مع الكرات العرضية.

وحرص جوميز على عقد جلسة خاصة مع الخماسي عمر جابر وأحمد مصطفى "زيزو" وعبدالله السعيد ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري، عقب انتهاء مران الفريق ومنح المدير الفني اللاعبين بعض لتعليمات الفنية، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني المرتقبة.

فى سياق متصل حرص وائل عطية سفير مصر في كينيا على حضور التدريب الرئيسي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان في استقبال السفير كل من، أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق في كينيا، و عبد الواحد السيد مدير الكرة، وعمرو أبو العز المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، وحرصوا على توجيه الشكر للسفير على تعاون مسؤولي السفارة مع بعثة الزمالك وتذليل أي عقبات تواجه الفريق.

والتقى السفير المصري وائل عطية، ومحمد أسامة القنصل المصري في كينيا بالبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق واللاعبين من أجل الاطمئنان على كافة الأمور ومعرفة احتياجات الفريق.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر غداً السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.