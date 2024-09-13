شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصطحب إمام عاشور وكهربا والسولية لرحلة كينيا لمواجهة جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

تحركت بعثة النادى الأهلى برئاسة طارق قنديل من مقر النادى متوجهة لمطار القاهرة للسفر لنيروبى لمواجهة جورماهيا الكينى، وشهدت قائمة الاهلى المسافرة لكينيا تواجد إمام عاشور ومحمود عبد المنعم كهربا وعمرو السولية.

وعانى إمام عاشور من الاصابة بألم فى الركبة، فيما تعافى عمرو السولية من إصابة شد فى عضلة السمانة، بينما انتهت أزمة غياب محمود كهربا عن التدريبات الثلاثاء الماضى بعد توقيع عقوبة مالية قدرها 50 ألف جنيه بسبب ظروف مرض والدته.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر الاحد المقبل على ملعب نيايو الوطني.

يتأهب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر السير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.

ويستعد أهلى كولر لإنطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.