شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يجدد الثقة فى عماد متعب ممثلا للنادى فى رابطة الأندية المحترفة والان مع تفاصيل الخبر

جددت إدارة النادى الأهلى الثقة فى عماد متعب نائب رئيس رابطة الاندية المحترفة ونجم القلعة الحمراء الأسبق ليستكمل مشواره كممثلا للنادى فى انتخابات رابطة الأندية المحترفة المقبلة استعداداً للموسم الجديد.

اشترطت رابطة الأندية المحترفة المصرية، وضع تصور الدوري للموسم الجديد والانتهاء منه، قبل فتح باب الانتخابات لاختيار مجلسها الجديد، فى الأول من أكتوبر المقبل.

وكشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية أن هناك 3 تصورات لنظام الدورى فى الموسم المقبل، وبالفعل عرضنا التصورات على الأندية، ولدينا إيمان بأن الشكل التقليدى للدورى سيفاقم أزمة بداية ونهاية المسابقة لمدة 10 سنوات مقبلة.

وأعلن ثروت سويلم عن إجراء انتخابات رابطة الأندية فى الموسم المقبل فى مطلع شهر أكتوبر المقبل، والرابطة الحالية هى التى تحسم شكل الدورى، ومشكلة مواعيد الدورى ليست أزمة عامر حسين كمسئول عن المسابقات".

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر الاحد المقبل على ملعب نيايو الوطني.

يتأهب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر السير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.

ويستعد أهلى كولر لإنطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.