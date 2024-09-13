"لدينا القوة ولن نترك مساحات".. تصريحات مدرب الزمالك قبل مواجهة الشرطة الكيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، صعوبة مباراة الشرطة الكيني، المقرر لها مساء غداً السبت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال جوميز في تصريحات قبل المباراة : "فريق الشرطة الكيني لن يكون منافساً سهلاً، والزمالك يمتلك القوة الكافية ليكون جاهزاً للمباراة، التتويج بلقب الكونفدرالية بالفعل أصبح ماضيا ولكننا ننظر الأن إلى العمل كل يوم وبشكل سريع، لنكون قادرين على الاستمرار على منصات التتويج".

وأضاف: "نمتلك قيمة فنية كبيرة على مستوى الأسماء داخل صفوف الفريق، وجودة لاعبين دوليين عالية، وهو أمر طبيعي في الزمالك بأن يمتلك عناصر قوية ودولية، وعادوا لصفوف الفريق مؤخراً بطاقة قوية، ونقدر المنافس فنيا ولن نترك الفرصة أو المساحات له في أرض الملعب".

وأتم جوميز تصريحاته: "في كرة القدم كل شيء وارد، و علينا احترام الخصم وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز".

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