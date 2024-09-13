بعد انضمامه لرابيد الروماني.. أول تعليق من آرون بوبيندزا بشأن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث الجابوني آرون بوبيندزا لاعب نادي سينسناتي الأمريكي السابق، للمرة الأولى بعد أزمته مع الزمالك، وذلك فور وصوله إلى مدينة بوخارست الرومانية، صباح اليوم الجمعة، تمهيدا لانضمامه إلى نادي رابيد بوخارست.

وأعلن الزمالك، يوم الأحد الماضي، وصول البطاقة الدولية للجابولي، بعد التوقيع على اتفاقية للتعاقد معه، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال بوبيندزا في تصريحات للصحفيين نقلتها صحيفة digisport الرومانية: "آمل أن يكون كل شيء على ما يرام بالنسبة لي، إنه تحدي. أعلم أن رابيد فريق كبير، لقد تحدثت مع المدرب قبل مجيئي إلى هنا. أعلم أنها ليست مهمة سهلة، وسأقدم كل شيء للفريق، وأنا متحمس".

وأضاف: "أقنعني وكيل أعمالي والنادي بالتوقيع مع رابيد. كنت أعرف عن النادي من قبل. صديقي كلينتون نجي هو أيضًا من بلدي، وقد تحدث جيدًا عن الفريق والبطولة. لقد شاهدتها من قبل وأنا متحمس للعب، ولا يمكنني التعليق على أي شيء بشأن الوضع في الزمالك".

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