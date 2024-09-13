وفاة إيليا جوليم أضخم لاعب كمال أجسام في العالم عن عمر يناهز 36 عاما

الشارقة - اميمة ياسر - توفي البيلاروسي، إيليا جوليم الملقب بالوحش ، وهو أضخم لاعب كمال أجسام في العالم ، نتيجة نوبة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 36 عاما ،حسبما قالت صحيفة ماركا الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيليا جوليم ، توفى عن عمر يناهز 36 عاما لأسباب لا تزال مجهولة على الرغم من أن كل شيء يشير إلى أن عاداته فى تناول الطعام كانت سيئة للغاية ومميتة ، حيث أنه كان يستهلك في اليوم 16500 سعر حرارى ، وكان يأكل 7 مرات يوميا منها 108 قطعة من السوشى و2.5 كيلوجرام من اللحوم.

كان جوليم، الذي يعتبره الكثيرون أقوى لاعب كمال أجسام في العالم، أحد الشخصيات التي تحظى بأكبر عدد من المتابعين بسبب حالته البدنية المذهلة: كان وزنه 165 كيلوجرامًا على الرغم من أن طوله كان 1.85 مترًا. وبفضل تلك البدانة، وتمكن من رفع 272 كيلوجرامًا في تمرين الضغط و317 كيلوجرامًا في الرفعة المميتة.