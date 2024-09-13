إنجاز تاريخي جديد ينتظر محمد صلاح في مواجهة نوتينجهام فورست

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لتحقيق إنجاز تاريخي عندما يلتقي الريدز بنوتينجهام فورست في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، غدًا السبت، ضمن الجولة الرابعة من الموسم الجاري 2024-2025.

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ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لنادي ليفربول، فإن محمد صلاح قد يصبح أول لاعب في تاريخ النادي يسجل في جميع المباريات الأربع الأولى تحت قيادة مدرب جديد، وذلك في حال تمكنه من هز شباك نوتينجهام فورست.

من جانبه، يطمح آرني سلوت إلى دخول تاريخ النادي أيضًا، حيث قد يصبح أول مدرب في ليفربول يحقق الفوز في أول أربع مباريات دون أن يستقبل الفريق أي هدف، بعد فوزه في المباريات الثلاث السابقة أمام كل من إيبسويتش تاون (2-0)، برينتفورد (2-0)، ومانشستر يونايتد (3-0).

تأتي هذه المباراة بعد فترة التوقف الدولي، حيث يأمل ليفربول في مواصلة انتصاراته في الدوري والحفاظ على سجله النظيف.