جوميز يتفقد أرضية ملعب ستاد نيايو الوطني قبل مواجهة الشرطة الكيني

ياسر رشاد - القاهرة - حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تفقد أرضية ملعب ستاد نيايو الوطني، الذي يستضيف مواجهة الأبيض أمام الشرطة الكيني المقرر لها غداً السبت في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وتفقد المدير الفني أرضية الملعب قبل انطلاق التدريب الختامي للزمالك على ملعب المباراة استعداداً للقاء الغد أمام بطل كينيا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر غداً السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.