السكة الحديد 2010 يفوز على الجونة بثلاثية استعدادا للموسم الجديد

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق ناشئين السكة الحديد 2010 فوزآ مثيراً على فريق الجونه بثلاثية مقابل هدفين.
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المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب المنصوريه ، ضمن استعدادات الفريقين لمباريات الموسم الكروي الجديد 2024 / 2025 .
سجل الأهداف من فريق السكة : «عبدالله ابراهيم، الورداني، خالد محمد»
الجدير بالذكر الجهاز الفني لفريق ٢٠١٠ والإداري والطبي يتكون من:
صلاح أبو الفتوح - المستشار الفني ورئيس اللجنة الفنية لقطاع الناشئين
محمد إبراهيم - رئيس قطاع الناشئين
كمال أمين - نائب رئيس القطاع
رامي سعد - مدير فني قطاع الناشئين
إحسان الشحات - مدير فني مدربي حراس المرمى
عيسى عبد السلام مدير إداري القطاع
أحمد زكي - مدير فني
أحمد عبد المنعم كشرى مدرب عام
ناجي ابراهيم- مدرب حراس مرمى
سامح ربيع - إداري
محمد أبو السعود - طبيب
مصطفى الليثي - مسؤول المهام