السكة الحديد 2010 يفوز على الجونة بثلاثية استعدادا للموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق ناشئين السكة الحديد 2010 فوزآ مثيراً على فريق الجونه بثلاثية مقابل هدفين.

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المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب المنصوريه ، ضمن استعدادات الفريقين لمباريات الموسم الكروي الجديد 2024 / 2025 .

سجل الأهداف من فريق السكة : «عبدالله ابراهيم، الورداني، خالد محمد»

الجدير بالذكر الجهاز الفني لفريق ٢٠١٠ والإداري والطبي يتكون من:

صلاح أبو الفتوح - المستشار الفني ورئيس اللجنة الفنية لقطاع الناشئين

محمد إبراهيم - رئيس قطاع الناشئين

كمال أمين - نائب رئيس القطاع

رامي سعد - مدير فني قطاع الناشئين

إحسان الشحات - مدير فني مدربي حراس المرمى

عيسى عبد السلام مدير إداري القطاع

أحمد زكي - مدير فني

أحمد عبد المنعم كشرى مدرب عام

ناجي ابراهيم- مدرب حراس مرمى

سامح ربيع - إداري

محمد أبو السعود - طبيب

مصطفى الليثي - مسؤول المهام

