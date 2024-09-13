بعثة الأهلي تغادر اليوم إلى كينيا استعداداً لموقعة جورماهيا

ياسر رشاد - القاهرة - تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، عصر اليوم إلى كينيا، استعدادا لمواجهة ‏جورماهيا الأحد المقبل في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.‏

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واختتم الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة صباح اليوم، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة ‏للاعبين؛ لمناقشة العديد من الجوانب الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة.‏

وقاد أندرياس إندويا، مخطط أحمال الفريق تدريبات بدنية لمدة 15 دقيقة، وفقا للبرنامج الخاص بالتجهيز للمواجهة، قبل أن ينتقل ‏اللاعبون لتنفيذ الفقرات التخصصية والخططية.‏

وخصص ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى، فقرات مكثفة للحراس، قبل المشاركة في تقسيمة الكرة التي أجراها الجهاز الفني ‏لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي فريق جورماهيا الكيني في المباراة التي تقام في الثالثة ‏عصر الأحد المقبل بالعاصمة نيروبي.‏‏