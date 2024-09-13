الأهلي يختتم استعداده قبل السفر إلى كينيا

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى كينيا؛ استعدادًا لمواجهة جورماهيا في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.
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عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين لشرح العديد من الجوانب الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة.
وقاد اندرياس إندويا، مخطط أحمال الفريق، تدريبات بدنية لمدة 15 دقيقة، وفقا للبرنامج الخاص للمباراة قبل أن ينتقل اللاعبون لتنفيذ الفقرات التخصصية والخططية.
وخصص ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى، فقرات مكثفة للحراس، قبل المشاركة في تقسيمة بالكرة أجراها الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب.
ومن المنتظر أن تطير بعثة الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة اليوم إلى كينيا؛ لخوض المباراة التي تقام في الثالثة عصر الأحد المقبل بالعاصمة نيروبي.