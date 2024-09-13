عميد معهد القلب السابق يكشف سبب وفاة إيهاب جلال

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، عن السبب وراء وفاة المدير الفني للنادي الإسماعيلي، إيهاب جلال.

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وكتب شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "رحم الله الكابتن الخلوق إيهاب جلال، الذي توفي إثر إصابته بسكتة دماغية نتيجة الحزن المكبوت والضغط النفسي الشديد."

توفي إيهاب جلال يوم الأربعاء الماضي بعد تعرضه لأزمة صحية ناتجة عن جلطة في المخ، ورغم خضوعه لعدة عمليات جراحية لمحاولة السيطرة على الجلطة، ظل تحت الملاحظة الطبية في غرفة العناية المركزة لعدة أيام، إلا أن حالته لم تستجب للعلاج.