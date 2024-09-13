تشكيل أهلي جدة المتوقع لمواجهة النصر في دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، نظيره أهلي جدة على ملعب الأول بارك، مساء اليوم الجمعة، في إطار الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2024-2025.

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ويدخل النصر اللقاء محتلاً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، جمعها من مباراتين بعد تحقيقه فوزاً وتعادلاً. في المقابل، يحتل أهلي جدة المركز الثامن برصيد 3 نقاط فقط، من مباراتين أيضاً، بعدما حقق فوزاً وتعرض لهزيمة.

من المقرر أن تقام المباراة اليوم، الجمعة، الموافق 13 سبتمبر على ملعب الأول بارك، وتبدأ صافرة اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

التشكيل المتوقع لأهلي جدة في مواجهة النصر:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في خط الدفاع: روجير إيبانيز، علي مجرشي، ميريح ديميرال، بسام الحريجي

في خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسيه، رياض محرز

في خط الهجوم: روبرتو فيرمينو، جابري فيجا، عبدالكريم دراسي.