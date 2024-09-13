شكرا لقرائتكم خبر عن "3 ملفات فى الزملك" خريطة الصفقات.. غرامة أتشيمبونج وتجديد عقد زيزو والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن لإنهاء 3 ملفات ساخنة داخل القلعة البيضاء من أجل إضافة مزيد من الاستقرار داخل القلعة البيضاء، وأيضا بداية هادئة للموسم الجديد والذى يخوض فيه الفريق أول مباراة أمام الشرطة الكينى بدور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها غداً السبت.

ويأتى على رأس الملفات الذى يبحث الزمالك إسدال الستار عليها خاصة بعدما شهدت حالة من الشد والجذب بسبب صفقة الجابونى أرون بوبيندزا مهاجم الشباب السعودي الأسبق التي بات مصيرها غامضا بعد فقدان التواصل مع اللاعب الذي وصل لرومانيا لاتمام تعاقده مع بوخارست الروماني بينما حسم النادي الأبيض العديد من الصفقات وكان اخرها البولندي ميشالاك.

بينما ينتظر مسئولو نادي الزمالك غلق ملف الانتقالات الصيفية الجارية والعمل على تدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة، قبل فتح ملف تجديد تعاقد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروي الأول، حيث يصب المجلس تركيزه في تدعيم الفريق بصفقات سوبر تتمكن من استعادة الانتصارات للقلعة البيضاء في المرحلة المقبلة.

وشهدت الأيام الماضية غلق ملف رحيل زيزو عن صفوف فريق الزمالك، بعدما أعلن اللاعب والنادى غلق ملف الرحيل في ظل تلقيه عروضًا للرحيل وكان أبرزها نادى نيوم السعودى والعربى القطرى، إلا أن رغبة اللاعب والزمالك حسمت بقاءه.

بينما يبحث الزمالك عن تسوية مستحقات أتشمبونج تجنبا لإيقاف قيد جديد للقلعة البيضاء بعد تلقى نادى الزمالك خطابًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يفيد بتغريم النادى مبلغ 200 ألف دولار بسبب التأخر فى سداد القسط الأخير المستحق للغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق الكروى السابق.