جوزيه جوميز يكشف.. نصحية فيريرا له.. وسر إغلاق تدريبات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نصيحة مواطنه جوسفالدو فيريرا المدرب السابق للفريق، قبل تولي المهمة مع الأبيض.

وقال جوميز في حوار أجراه عبر قناة الزمالك: "أول ما قاله لي جوسفالدو فيريرا إن النادي رائعا ولكن إذا نظمنا أنفسنا بشكل أفضل كان يمكننا تحقيق المزيد من الإنجازات".

وأضاف: "أكبر مشكلة يواجهها الزمالك هي تسريب أخباره، لماذا لا نستخدم قناة الزمالك في الإعلان عن أخبار النادي؟ لماذا تُعرف كل الأخبار عن اللاعبين قبل أن يوقعوا؟ يجب أن نغلق النادي على أنفسنا ولذلك كنت مصرا على إغلاق التدريبات رغم حب الجماهير لحضورها".

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