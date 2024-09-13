تأجيل المحاكمة في قضية وفاة مارادونا للعام المقبل

الرياص - اسماء السيد - بوينوس ايرس : أرجأت محكمة أرجنتينية إلى آذار/مارس 2025 المحاكمة الجنائية التي طال انتظارها لسبعة من الطاقم الطبي المؤلف من ثمانية أشخاص متهمين بالإهمال في وفاة أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا.

وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة الشهر المقبل، بعد تأجيل سابق في أيار/مايو، لكنها تأجلت مرة جديدة إلى 11 آذار/مارس من العام المقبل، وفقا لحكم اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وتوفي مارادونا الذي قاد الأرجنتين للفوز بمونديال المكسيك 1986، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عن 60 عاما أثناء تعافيه من جراحة في المخ بسبب جلطة دموية، بعد عقود من مكافحة إدمان الكوكايين والكحول.

تم العثور على نجم نابولي الإيطالي السابق ميتا في السرير بعد أسبوعين من خضوعه لعملية جراحية، في منزل مستأجر في أحد الأحياء الراقية للعاصمة بوينس آيرس حيث تم نقله بعد خروجه من المستشفى. تبين لاحقا أنه توفي جراء تعرضه لنوبة قلبية.

وفي عام 2023، قالت محكمة استئناف أرجنتينية إن جراح الأعصاب ليوبولدو لوك والطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف وستة آخرين، بما في ذلك الممرضات، سيحاكمون في هذه القضية، ورفضت الاستئناف.

وطلبت إحدى الممرضات، وتدعى جيزيلا داهيانا مدريد، محاكمتها أمام هيئة محلفين منفصلة، وستستمر محاكمتها كما هو مخطط لها في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

واتهم ممثلو الادعاء الطاقم الطبي بتقديم علاج منزلي "متهور" و"ناقص" لمارادونا، في حين خلصت لجنة من 20 خبيرا طبيا شكلها المدعي العام الأرجنتيني في عام 2021 إلى أن "الفتى الذهبي" للكرة المستديرة "كان يملك فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة" مع العلاج المناسب في منشأة طبية مناسبة.