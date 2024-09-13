شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة أمام جورماهيا بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

طلب مسئولو النادى الأهلى من الجهات الأمنية حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة فى مباراة جورماهيا الكينى بإياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث أرسل الأهلى خطاباً رسمياً لحضور جمهوره بالقوة الكاملة فى مباراة العودة أمام بطل كينيا.

وتسافر بعثة الأهلى إلى كينيا بعد ظهر اليوم الجمعة على متن طائرة خاصة من أجل خوض ضربة البداية فى دورى أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكينى، وذلك فى الثالثة عصر الأحد المقبل على ملعب نيايو الوطني.

ويتأهب فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر السير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.

ويستعد أهلى كولر لانطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.