شكرا لقرائتكم خبر عن البولندى ميشالاك ينتظم فى تدريبات الزمالك الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم البولندى كونراد ميشالاك المنتقل حديثاً إلى صفوف الزمالك فى تدريبات القلعة البيضاء يوم الاثنين المقبل، بعدما حصل اللاعب على إذن من الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز بالسفر إلى السعودية لجمع متعلقاته الخاصة.

ووقع البولندى كونراد ميشالاك على عقود انتقاله للزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد، بعد موافقة الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

واجتاز ميشالاك الكشف الطبى الذى خضع له فى الساعات الماضية وقيده مسئولو نادى الزمالك فى القائمتين المحلية والأفريقية للفريق بعد حسم الصفقة، وبات تحت تصرف الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز.

كونراد ميشالاك لاعب كرة بولندى الجنسية يجيد اللعب فى مركز الجناح الهجومى، وُلد في 7 فبراير 1997 (26 عاماً) في مدينة بلاونيس، بولندا، ومن أهم مميزاته السرعة الكبيرة، ومهاراته العالية التي تسعاده على المراوغة، وتمريراته الحاسمة في الشق الهجومي.

وخاض ميشالاك تجارب احترافية خارج بولندا، حيث لعب لفريق أنقرة جوجو التركى وألانيا سبور التركي، ثم أحد السعودي، وفي الموسم الجاري شارك مع فريق أحد في 3 مباريات سجل هدف وصنع آخر.